Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

İstanbul'da Okul Öncesi Müzik Eğitimi Projesi Başladı

İstanbul'da Okul Öncesi Müzik Eğitimi Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi'ni Beşiktaş'ta tanıttı. Projenin amacı, erken çocukluk dönemindeki çocukların müzik ve sanat yoluyla gelişimlerini desteklemek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi'nin ilki Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Erten Anaokulunda gerçekleştirildi. Anaokulunda yapılan proje tanıtımında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "İnanıyorum ki kısa dönemde bu projeyi İstanbul'da ve ülkemizde birçok uygulanmaya başlanacak" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi" geçtiğimiz Ekim ayında başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan akademisyen ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonun başlattığı projenin ilki, Beşiktaş'taki Yıldız Erten Anaokulunda gerçekleştirildi. Projenin anaokulundaki tanıtımına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra anaokulu öğrencileri ve veliler katıldı.

"İlk dokunuşlar çocuğun hayatı için son derece önemlidir"

Projenin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Erken çocukluk çağındaki çocukların ilgilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi, onların zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerine dokunmak eğitim öğretimin temelini oluşturuyor. Bizde bu amaçla arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle beraber okul öncesinde müzik ve sanat eğitiminde bir program dahilinde yıl boyunca öğrencilerimize öncü olarak Beşiktaş ilçemizde uygulamaya başlıyoruz. İnanıyorum ki kısa dönemde bu projeyi İstanbul'da ve ülkemizde uygulamaya başlanacak. İlk dokunuşlar çocuğun hayatı için son derece önemlidir. Nice Dede Efendiler, Itriler, Münir Nurettin Selçuklar bu okullardan yetişecektir" ifadelerini kullandı.

"İleride ut ve keman da çalmak istiyorum"

Öğrencilerden Serra Çetinkaya, "Yaklaşık 3 yıldır kanun çalıyorum. İleride ut ve keman da çalmak istiyorum. Benim gibi enstrüman çalmak isteyen arkadaşlarım sesini en çok beğendikleri aletleri seçsinler" dedi. Çaldığı piyano ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif Kızılkaya ise 1 buçuk yıldır piyano çaldığını belirterek ilerideki hayalinin piyanist olmak olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hakem atamaları için devrim gibi karar
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.