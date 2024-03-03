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İstanbul'da Off-Road Tutkunları Yarışarak Hünerlerini Sergiledi

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Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkarak İstanbul'da bir araya gelen off-road tutkunları yarışarak hünerlerini sergiledi. Ekstrem sporseverlerin buluştuğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Oluşturulan parkur ve şoförlerin yaşadığı zorluklar dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkarak İstanbul'da bir araya gelen off-road tutkunları yarışarak hünerlerini sergiledi. Ekstrem sporseverlerin buluştuğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Oluşturulan parkur ve şoförlerin yaşadığı zorluklar dron ile görüntülendi.

Ekstrem spor dallarından biri olan off-road'un Türkiye'de de tutkunu olan binlerce kişi var. Anadolu şehirlerinde ormanlık arazilerde rahatlıkla yapılan off-road İstanbul gibi büyükşehirlerde tutkunlarının her an yapamadığı bir spor dalı olmaya başladı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde buluşan off-road tutkunları kurdukları arazide sırayla yarışarak hünerlerini sergiledi. Kurulan zorlu pistte zaman zaman kalan araçlar çekici ve traktörler yardımıyla pistten çekilirken, parkuru zorluklarla tamamlayan araçlar dron ile görüntülendi. Vatandaşların da yoğun ilgi göstererek izlemeye geldikleri etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Off-road etkinliğine katılan pilotlardan Selim Türk, "Çok güzel bir organizasyon olmuş yarın da burada olacağız. Bu tarz organizasyonlar iyi oluyor stres atıyoruz. Ufak bir aksilik oldu, kazaya karıştım ama parkuru tamamladım" ifadelerini kullandı.

Pilotlardan Ümit Aygen ise, "İstanbul'daki herkesi davet ettik etkinliğe. Bizim yaptığımız sporun ne amaçla ve nasıl yapıldığını anlatmak amacıyla yaptık. Burada bir parkur kurduk ama ileride belki motor sporlarla alakalı bir pist haline de çevirebiliriz. Buradaki yarışan araçlar donanım olarak yarışa uyarlanmış, trafiğe çıkamayan araçlar. Buraya gelip stres atarak araçlarının performansını sergiliyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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