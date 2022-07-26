İstanbul'da Ocak ayından bu yana 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar kentte 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem

yapıldığı, 19 bin 32 kişinin sınır dışı edildiği, işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden kaçak göçle mücadele çalışmalarına ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada İstanbul'da kaçak göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde özellikle meydanlarda, parklarda, sahillerde, toplu ulaşım güzergahlarında kimlik kontrolleri ve adrese dayalı denetimler aralıksız devam edildiği belirtildi.

Uygulamalar esnasında kolluk birimleri tarafından tespit edilen kaçak göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiğine yer verilen açıklamada, "Geri gönderme merkezlerine alınan yabancılar, buradaki idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sınır dışı edilmekte ya da sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. 26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589'u doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19 bin 32 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir. İşlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel