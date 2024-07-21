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İstanbul'da Motosiklet Sürücüsü ile Vatandaş Arasında Geçiş Önceliği Şakalaşması

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İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında geçiş önceliği şakalaşması yaşandı. Motosiklet kaskı kamerasına yansıyan olay, izleyenleri güldürdü.

İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu, kask kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da motosikletli bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidinde durdu. O esnada yaya geçidinde karşıya geçmek üzere olan bir vatandaş, motosikletliye öncelik vermek istedi. Motosiklet sürücüsü ise yaya geçidi olması sebebiyle vatandaşa yol vermek istedi ancak yaya ve sürücü arasında birbirlerine öncelik verme şakalaşması yaşandı. Vatandaşa "Geç, yaya geçidi" diyen sürücüye vatandaş, "Vallahi sen geç" diye karşılık vermesi üzerine sürücü kontağı kapattı, vatandaş ise elindeki poşeti yere atıp aralarında şakalaştılar. Motosiklet kaskı kamerasına yansıyan o öncelik verme şakalaşması, izleyenleri güldürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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