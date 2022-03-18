İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 17.30'dan sonra bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını bildirdi. Yelikaya sosyal medayadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elektrikli scooter, Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title