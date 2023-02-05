İstanbul'da metro arızası nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arızadan dolayı ulaşımda aksama yaşandı. Arıza nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Aksaray-Yenikapı arasında ücretsiz ring seferleriyle ulaşımını sağlamaya çalıştı.

İstanbul'da M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arızadan dolayı Aksaray istasyonundan Yenikapı istasyonuna gitmek isteyen birçok vatandaş mağdur oldu. Aksaray Metro İstasyonu önünde İETT otobüsleri ile ücretsiz ringi kullanarak Yenikapı'ya ulaşmak isteyen vatandaşlar metro istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Metro İstanbul ise resmi Twitter hesabında yaşanan arıza ile ilgili "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapılmaktadır" şeklinde paylaşım yaptı.

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Serra Tok "Yenibosna metrosundan bindim ama hiçbir şekilde anons olmadı. Ben Yenikapı'dan aktarma yapacağım, hastam var fakat hiçbir şekilde içerden anons geçmedi. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Otobüs beklediğini söyleyen Ozan Türkan ise "Yenikapı'ya gideceğim, yarım saatten fazladır otobüs bekliyorum. Yaptıkları bir zulüm, bu soğukta insanları burada bekletiyorlar. Yenikapı'da sanırım bir arıza varmış. Yenikapı'da işe gideceğim fakat hem işe geç kalacağım hem de burada böyle bir zulüm çekiyorum" dedi. - İSTANBUL