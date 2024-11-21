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İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor, Dalgalar Büyüyor

İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor, Dalgalar Büyüyor
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle denizde büyük dalgalar oluştu. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'daki gemiler de ilerlemekte zorluk çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rüzgar gözlemleniyor.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle denizde büyük dalgalar oluşurken, bazı vatandaşları ise yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü. Dalgaların sahillere vurduğu anlarda kimileri kaçarken, kimileri ise o anları fotoğrafladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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