İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor, Dalgalar Büyüyor

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle denizde büyük dalgalar oluşurken, bazı vatandaşları ise yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü. Dalgaların sahillere vurduğu anlarda kimileri kaçarken, kimileri ise o anları fotoğrafladı. - İSTANBUL