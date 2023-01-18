İstanbul'da lodos etkili oldu, dalgalar sahile vurdu Sarıyer sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle dalgalar sahile vurdu.

İstanbul'da lodos etkili oldu, dalgalar sahile vurdu

İSTANBUL - Sarıyer sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle dalgalar sahile vurdu. Vatandaşlar ise yürümekte bile güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresinde şiddetli lodos uyarısında bulunmuştu. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan lodos, Sarıyer Sahilinde de etkisini gösterdi. Sahildeki tekneler adeta beşik gibi sallanırken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Dalgaların, lodos etkisiyle sahile vurduğu görüldü.