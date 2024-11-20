İstanbul'da Lodos Etkili Oldu, Büyükçekmece Sahilinde Dev Dalgalar Kıyıya Vurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Büyükçekmece sahilinde lodos etkisiyle dalgalar metrelerce yükseldi. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından lodos etkili oldu. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Büyükçekmece sahilinde sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Sahilde dalgaların metrelerce yükseldiği anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Metrelerce dalgaların yükseldiği Albatros sahilinde çok sayıda deniz anasının kıyıya vurduğu görüldü. - İSTANBUL