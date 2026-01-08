İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil kesimlerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgalar özellikle Beşiktaş sahilinde görüntülendi.
İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
İstanbul'da rüzgar sabah saat 07.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kıyıya vuran yüksek dalgalar, Beşiktaş sahil mevkiinde görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel