Haberler

İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil kesimlerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgalar özellikle Beşiktaş sahilinde görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

İstanbul'da rüzgar sabah saat 07.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kıyıya vuran yüksek dalgalar, Beşiktaş sahil mevkiinde görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor şampiyonları sosyal medyada kapıştı

Survivor'da yeni kriz! Eski şampiyonlar fena kapıştı
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Survivor şampiyonları sosyal medyada kapıştı

Survivor'da yeni kriz! Eski şampiyonlar fena kapıştı
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!

Kadın meslektaşına yaptığı pahalıya patladı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı

Maduro'nun kaçırılması sonrası 3 aşamalı plan devreye giriyor