İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Fırsatçılara Denetim

İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Fırsatçılara Denetim
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İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde otoyollardaki dinlenme tesisleri ve restoranları denetleyerek fahiş fiyat uygulayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle şehirden uzakta bulunan otoyollarda bulunan dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek denetlendi. Fahiş fiyatlı ürün satışı yapan ve etiketlerinde usulsüzlük olduğu tespit edilen işletmelere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekipler otoyolların kenarlarında bulunan şehirden uzak işletmeleri de tek tek denetledi. Akaryakıt istasyonları, dinlenme ve mola tesisleri, restoranlar ve diğer işletmelere denetim maksadıyla giden ekipler etiket farkı başta olmak üzere ürünlerdeki satılması gereken fiyatlar ve son kullanma tarihleri ile alakalı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere tutanaklar tutuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde, fırsatçılara göz açtırmayan İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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