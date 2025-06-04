İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 83 Binden Fazla Sağlık Personeli Görev Yapacak

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 83 Binden Fazla Sağlık Personeli Görev Yapacak
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İstanbul'da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı boyunca 83 bin 901 sağlık personeli görev alacak. 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personeli, acil servislerde 15 bin 467 sağlık personeli ve acil sağlık hizmetlerinde 6 bin 234 sağlık personeli 7/24 hizmet verecek.

İstanbul'da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev yapacak.

İstanbul'da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev başında olacak. Bu kapsamda 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personeli, acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli, acil sağlık hizmetleri bünyesinde ise 6 bin 234 sağlık personelinin 7/24 esasına göre sahada görev yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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