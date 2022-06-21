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İstanbul'da Kurban Bayramı için çadırlar kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban Bayramı'na 17 gün kala İstanbul'da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı.

Kurban Bayramı'na 17 gün kala İstanbul'da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Başakşehir ve Bahçelievler'de kurulan kurban çadırları inşasının son durumu havadan görüntülendi.

İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için İstanbul'da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Anadolu'da yetiştirilip İstanbul'da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor. Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor. Anadolu Yakasını Avrupa'ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor. İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24'Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verileceği öğrenildi. Bahçelievler'de ve Başakşehir'de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi. Çadırların büyük bir bölümünün tamamlandığı bazı çadırların brandaların kapatılmadığı görüldü. Bazı kurban kesim ve satış alanlarında kafeterya, duş, ücretsiz internet gibi hizmetlerinde olacağı öğrenildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun - İHA)

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