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Kaza yapan gemiler böyle görüntülendi

Kaza yapan gemiler böyle görüntülendi İstanbul Ahırkapı'da Liberya bandıralı gemi sürüklenerek Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı.

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Kaza yapan gemiler böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Ahırkapı'da Liberya bandıralı gemi sürüklenerek Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı. Yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken gemilerde hasar meydana geldi. Yenikapı açıklarına demirleyen 2 gemi dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ahırkapı'da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemi, erzak ikmali için beklerken Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff' adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi görünce neye uğradıklarını şaşırırken, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra 'Philipp Oldendorff' isimli gemi, 'SSI PROVIDENCE' isimli gemiye çarparak sürüklenmeye devam etti. Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Kaza yapan iki gemi de Yenikapı açıklarında demirledi. Gemiler dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel

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