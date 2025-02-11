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İstanbul'da Kayarak İnen Araç Kaldırımda Yürüyen Vatandaşa Çarptı

İstanbul'da Kayarak İnen Araç Kaldırımda Yürüyen Vatandaşa Çarptı
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İstanbul Arnavutköy'de kar yağışının etkisiyle kayarak inen bir araç, kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de yokuş aşağı kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yokuş kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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