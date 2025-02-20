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İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Okulların tatil olmasıyla trafikte yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası bu sabah kartpostallık görüntüler oluştu. Görüntüler dron ile havadan çekilirken okulların da tatil edilmesiyle ana yollarda trafiğin boş kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle rakımı yüksek ilçelerde kar yağışı bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Yaşanan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntülerde oluştu. Kar manzaraları dron ile havadan görüntülenirken, okulların kapalı olmasıyla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğunun oluşmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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