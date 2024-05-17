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İstanbul'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturan Parçalı Bulutlar

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Son günlerde İstanbul'da gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son günlerde İstanbul'da gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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