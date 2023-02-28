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İstanbul'da kartpostallık görüntüler: FSM Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası böyle ile görüntülendi

Yerel Haberler

İstanbul'da kartpostallık görüntüler: FSM Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası böyle ile görüntülendiİstanbul'da öğlen saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da kartpostallık görüntüler: FSM Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası böyle ile görüntülendi

İSTANBUL İstanbul(İHA)- İstanbul'da öğlen saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde göz gözü görmezken, ilerleyen saatlerde Fatih Sultan Mehmet Körpüsü'nde masalsı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ilginç manzaraları da beraberinde getirdi. Boğazda yoğun sis kartpostallık manzara oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis bulutu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte görüntülendi. Dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı. Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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