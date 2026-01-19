Haberler

Karlı kaplı yollarda yürüyen vatandaşların karla imtihahı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, vatandaşlara yürümekte zorluk çıkardı. Karlı yollarda ve kaldırımlarda yürüyenler için düşme tehlikesi gözlemlendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşların karla imtihanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar süpriziyle karşılaştı. Karlı kaplanan yollarda ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar, güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için büyük uğraş verildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
