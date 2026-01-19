Karlı kaplı yollarda yürüyen vatandaşların karla imtihahı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşların karla imtihanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar süpriziyle karşılaştı. Karlı kaplanan yollarda ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar, güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için büyük uğraş verildiği görüldü.