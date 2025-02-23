İstanbul'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelini kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinden Sarıyer'de aralıklarla devam eden kar yağışı kartpostallık manzara oluşturdu. Kar nedeniyle yolda kalan bir araca basın mensupları yardım etti. Araç sürücüsüne destek olan basın mensupları, aracı iterek tekrar hareket etmesini sağladı.

"Karın keyfini yaşayamadım çünkü çalışıyorum"

Kar konusunda herkesin sınıfta kaldığını söyleyen Ülfet Doğan, "Gurbetçi insanlar var orada yemek götürüyoruz şantiyeye. 4 Levent Sanayi Mahallesi, ticaret yapıyoruz. Müşterilerimiz var onlara yemek bırakıyoruz. Bu arada oradaki yemek artıklarını da alıp hayvanların karınlarını doyurmak zorunda kalıyoruz. Bu sene herkes sınıfta kaldı. Karın keyfini yaşayamadım çünkü biz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çalışıyoruz yağmurda, çamurda"

Karlı havada lastikçi olarak görev yapan Hüseyin Atama ise, "Şükür çalışıyoruz, yolda kalanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Zamanımız çalışmakla geçiyor. Zekeriyaköy'de arkadaşın biri kalmış, onun lastiklerini değiştirmeye gidiyorum. Çalışıyoruz yağmurda, çamurda. Gecesi, gündüzü çok fazla olmadığı için gece en son 03.00'da aracın biri yolda kalmıştı ona gittim. Şimdi kalktım, buna gidiyorum" dedi. - İSTANBUL