Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler
Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçiyor

İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını temizlemek için uzun uğraş verdi. Eğitim de bir gün ara verildi.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
img

Kendi dizisinin yerine eski sevgilisinin dizisi geldi
img

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.