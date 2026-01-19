Bağcılar karla kaplandı, yola hazırlıksız çıkan sürücülerin karla imtihanı böyle görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaza büründü. Bağcılar da karla kaplanırken, yola hazırlıksız çıkan sürücülerin yolda güçlükle ilerlediği görüldü. Sürücülerin karla imtihanı dronla görüntülendi.

