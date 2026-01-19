Bağcılar karla kaplandı, yola hazırlıksız çıkan sürücülerin karla imtihanı böyle görüntülendi
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini artırarak Bağcılar'ı beyaza bürüdü. Sürücüler, karla kaplı yolda zorluk çekti, bazı araçlar yolda kaldı.
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent, beyaza büründü. Bağcılar da karla kaplanırken, yola hazırlıksız çıkan sürücülerin yolda güçlükle ilerlediği görüldü. Sürücülerin karla imtihanı dronla görüntülendi.
İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabaha karşı şiddetlendi. Kent karla kaplanırken, Bağcılar da beyaza büründü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yola çıkan sürücülerin karla kaplı olduğu yolda güçlükle ilerlediği, bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Yola hazırlıksız çıkan sürücülerin yolda kaldığı anlar, havadan görüntülendi. - İSTANBUL