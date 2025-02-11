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İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
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Başakşehir'de etkili olan kar yağışı, sürücülerin yolda ilerlemekte zorlanmalarına neden oldu. Yer yer yolların kapandığı kaydedilirken, bir araç kayarak trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul Başakşehir'de araç sürücüleri beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yer yer yollar kapanırken bir açta kaydı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bir araç da kayarken trafik yer yer durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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