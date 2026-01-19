Beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi

İstanbul'da yer yer aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı, etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü. Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer, araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplanırken, ortaya çıkan görsel şölen dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL