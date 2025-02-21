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İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Sabah Rutinleri

İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Sabah Rutinleri
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar işe gitmek için yola çıkarken, yollar beyaza büründü. Toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşların, soğuk hava ve kaygan yollarla mücadele ettiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından yollar beyaza bürünürken, sabah saatlerinde işe gitmek için vatandaşlar yola düştü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası haftanın son iş gününde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar işlerine gitmek için yola koyuldu. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşlar ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak için üst geçitlerde yürümeye çalıştıkları ve durakta beklediği anlar kameralara yansıdı. Soğuk hava ve kar yağışı etkisiyle kayganlaşan yollar vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

"Normalde aracımla gidiyordum ama kar yağıyor diye aracımı otoparkta bıraktım"

Sabahın erken saatlerinden itibaren işine gitmek için durağa gelen esnaf Baki Şengüler, "Şu anda yeni başladık. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Normalde aracımla gidiyordum ama kar yağıyor diye aracımı otoparkta bıraktım. Başka araçla gideceğim" dedi.

"Beklediğimiz kar yağdı ama işimize gidiyoruz"

Başka bir çalışan olan Kadir Genç ise, "Beklediğimiz kar yağdı ama işimize gidiyoruz. Değişen bir şey yok tramvayla geldiğim için yürüme yolum aynı. Bir sıkıntım yok. Hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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