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İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü

Yerel Haberler

İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü

İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.

İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan ve İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e ait kar küreme araçları yola çıktı. Kent genelinde birçok noktada konuşlanması planlanan kar küreme araçlarının E5 Karayolu üzerinde arka arkaya ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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