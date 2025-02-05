İstanbul'da Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarıların ardından İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı. Araçların uyarılar boyunca yollarda hazır olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul geneli ve yüksek kesimleri için 5-7 Şubat tarihleri arasında kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerde yol ekipleri, ani yağışta yolların kapanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler yol kenarlarında kar küreme araçları ile hazır şekilde bekledi. - İSTANBUL