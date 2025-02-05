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İstanbul'da Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar küreme araçları yollarda beklemeye başladı. 5-7 Şubat tarihlerinde beklenen kar yağışı için yol ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarıların ardından İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı. Araçların uyarılar boyunca yollarda hazır olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul geneli ve yüksek kesimleri için 5-7 Şubat tarihleri arasında kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerde yol ekipleri, ani yağışta yolların kapanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler yol kenarlarında kar küreme araçları ile hazır şekilde bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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