İstanbul'da ağır tonajlı kamyonların ve kuryelerin mesai saatlerine kar düzenlemesi

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı kamyonların ve kuryelerin trafiğe çıkış saatlerini açıkladı. Ağır tonajlı kamyonların yasağı bugün saat 16.00'da, kuryelerin yasağı ise yarın saat 10.00'da sona erecek.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise yarın saat 10.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Ağır tonajlı kamyonların ve kuryelerin trafiğe çıkış saatleri belli oldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir" denildi. - İSTANBUL

