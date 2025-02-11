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İstanbul'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi. Evlerin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı anlar kaydedildi.

İstanbul'da ekili olan kar yağışı dron ile havadan görüntülendi. Kar yağışının yansıdığı görüntüde evlerin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 Karayolu ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Görüntüde kar yağışı, evlerin üzerinin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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