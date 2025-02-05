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İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak bazı ilçelerde lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı, bazı ilçelere lapa lap kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerine doğru kar yağışı etkisi etkisini iyice arttırdı. Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Bayrampaşa'da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışının etkisini iyice artırdığı yerlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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