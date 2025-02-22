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İstanbul'da Kar Yağışı Eğlencelere Sahne Oldu

İstanbul'da Kar Yağışı Eğlencelere Sahne Oldu
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İstanbul'da 3 gündür süren kar yağışı, vatandaşlar tarafından halay çekme ve kayak yapma gibi etkinliklerle kutlandı. Taksim Meydanı beyaz örtüsüyle göz alırken, yürüyüşe çıkan yerli ve yabancı turistler kar anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar halay çekti, kayak keyfi yaptı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini ilerleyen saatlerde arttırdı. İstanbul genelinde 3'üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.

Taksim Meydanı beyaza büründü

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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