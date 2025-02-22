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İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor
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İstanbul'da hafta içi başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ederken, bazı bölgelerde tipi şeklinde yağıyor ve ardından güneşli havaya geçiş yapılıyor.

İstanbul'da hafta içi başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. Aniden tipi şeklinde yağan kar, etkisini kaybettikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor.

İstanbul'da üç gündür devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, aralıklarla sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde yağan kar, etkisini kaybettikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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