Avcılar 'da karın keyfini kar topu oynayarak çıkardılar

Güncelleme:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Kar topu savaşları ve kardan adam yapma etkinlikleriyle çocuklar, karın tadını çıkarıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Avcılar ilçesi beyaza büründü. Güne beyaz örtüyle uyanan çocuklar ise sabah erken saatlerde dışarıya çıkarak kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı.

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı Avcılar'da da etkili oldu. Güne karla başlayan çocuklar ise soluğu dışarıda aldı. Sokağa çıkan çocuklar kendi aralarında oyunlar oynayarak karın doyasıya tadını çıkardı.

"Uzun zamandır bekliyorduk. Şükür yağdı"

Kar yağdığını görüp kendini sokağa atan Yasir Sinan Çobanoğlu, "Uzun zamandır kar bekliyorduk. Şükür ki yağdı. Sabahtan beri kendi aramızda kar topu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Öyle kendi aramızda eğleniyoruz. Çok mutluyuz"dedi.

"3 saattir kendi aramızda oynuyoruz"

Arkadaşlarıyla saatlerdir kar topu oynadıklarını ifade eden Ali Özgür, "Kar yağışını çok özlemişiz sonunda geldi. 3 saattir burada kendi aramızda kartopu ile oynuyoruz. Sonra kardan adam yapmayı denedik beceremedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
