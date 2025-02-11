Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

İstanbul'da Kar Yağışı, Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de etkili olan kar yağışı, çocukları dışarı çıkararak kar topu oynamaya ve kardan adam yapmaya teşvik etti. Aileler de çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

İstanbul Başakşehir'de çocuklar karın tadını kardan adam yapıp aileleriyle kar topu oynayarak çıkardı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. Karı gören çocuklar ve aileleri kendilerini park ve bahçelere attı. Çocuklar kardan adam yapmaya çalıştı. Bazı çocuklarda aileleriyle birlikte kar topu oynadı. Bir çocuk yaptığı kardan adamı eve götürüp dondurucuya koyacağını söyledi.

Çocuklar için çok sevindiğini dile getiren Neşe Yıldırım, "4 seneyi geçti böyle bir kar görmedik. Özellikle çocuklar için çok sevindik. Çocuklar çok mutlu oldu bizde onlar için mutluyuz. Bize de eğlence çıktı çocuklarla oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızını karı görünce evde durmak istemediğini belirten Filiz Kaya, "Kaç yıldır kar yağmıyordu. Oynuyoruz karın tadını çıkarıyoruz. Kızım daha önce gördü ama hatırlamıyor. Resimlerden hatırlıyor. Şimdi karı görünce evde durmak istemiyor" dedi.

Zehra Baran ise "Çok güzel 3 yıl sonra kar yağdı çok sevindim. Uzun zamandır karı bekliyordum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
img

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.