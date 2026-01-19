Haberler

İstanbul'da sokaklar beyaza büründü; çocuklar kartopu oynadı

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Özellikle çocuklar kartopu savaşı yaparak ve kardan adamlar yaparak karın keyfini çıkardı.

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Güne kar ile başlayan çocuklar sokakları doldururken, her zaman olduğu gibi yine en çok karda eğlenen onlar oldu. Kartopu savaşı ve kardan adam yapan çocukların eğlence dolu anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

