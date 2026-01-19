İstanbul'da sokaklar beyaza büründü; çocuklar kartopu oynadı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında sokaklar beyaza büründü.

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Güne kar ile başlayan çocuklar sokakları doldururken, her zaman olduğu gibi yine en çok karda eğlenen onlar oldu. Kartopu savaşı ve kardan adam yapan çocukların eğlence dolu anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL