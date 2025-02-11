Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

İstanbul'da Kar Yağışı Belgrat Ormanı'nı Beyaza Bürüdü

İstanbul'da Kar Yağışı Belgrat Ormanı'nı Beyaza Bürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un kuzey bölgesinde etkili olan kar yağışı, Belgrat Ormanı'nın doğal güzelliklerini beyaz örtüyle kapladı. Dron kamerasıyla görüntülenen kar manzarası, kartpostallık görüntüler sundu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Belgrat Ormanı'nı beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ormanın kartpostallık manzarası dron kamerasıyla görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mega kent İstanbul'un kuzey bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Sarıyer'de bulunan Belgrat Ormanı'nda da görüldü. Mega kentin doğal güzelliklerden olan orman, kar örtüsüyle kaplandı. Sessizliğin de hakim olduğu Belgrat Ormanı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşa ettirdiği evi yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak evi yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.