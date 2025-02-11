İstanbul'da Kar Yağışı Belgrat Ormanı'nı Beyaza Bürüdü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Belgrat Ormanı'nı beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ormanın kartpostallık manzarası dron kamerasıyla görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mega kent İstanbul'un kuzey bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Sarıyer'de bulunan Belgrat Ormanı'nda da görüldü. Mega kentin doğal güzelliklerden olan orman, kar örtüsüyle kaplandı. Sessizliğin de hakim olduğu Belgrat Ormanı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi. - İSTANBUL