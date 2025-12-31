İstanbul Valiliğinden 'Kar' uyarısı: "Akşam saatlerinden sonra kar yağışının başlayacağı tahmin edilmekte"

İstanbul'da kar yağışına ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir" denildi.

Kar yağışı, dün akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kendini gösterirken İstanbul Valiliği'nden yağışa yönelik açıklama yapıldı. "İstanbul'da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat!" başlığıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmekte, dikkatli olunmalı"

Açıklamanın devamında ise, "Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL