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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

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Meteorolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı'nda vatandaşların şemsiye ve yağmurluklarla önlem alarak bolca hatıra fotoğrafı çekmesine neden oldu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda da kar yağışı etkisini olurken, şemsiye ve yağmurlukla önlem alan vatandaşlar kar altında bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

Megakentte geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, geri döndü ve sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkili olurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle önlem aldı. Kentin turistik mekanlarından Taksim Meydanı'nı gezenler bolca hatıra fotoğrafı çekildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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