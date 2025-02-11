İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
'Ön seçimde yokum' diyen Yavaş'tan ikili aday formülü

Mansur Yavaş'tan siyaset dünyasını hareketlendiren formül

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde yol koşulları olumsuz etkilenirken, yollar beyaz bir örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Yollar beyaza büründü, trafik olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan yağış trafiği olumsuz etkiledi. Yollar beyaza büründü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
img

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
img

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar

Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar
Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

Çuvalla para verip aldıkları yıldızı ayağına top değmeden yolladılalar
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.