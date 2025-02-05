İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Anadolu Yakası'nın Ataşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı öngörülüyor. - İSTANBUL