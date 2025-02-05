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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Beklenen kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Anadolu Yakası'nın Ataşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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