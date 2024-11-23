İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
İstanbul'un Anadolu yakasında, özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili olan kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren başladı. Soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek kesimlerde yoğun kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.
İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.
Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi. - İSTANBUL