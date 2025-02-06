İstanbul'da Kar Yağışı Başakşehir'i Beyaza Bürüdü
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Başakşehir Millet Bahçesi beyaza büründü. Dron ile çekilen görüntüler, kar manzarasının güzelliğini gözler önüne serdi.
İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde bazı ilçeler beyaza büründü. Başakşehir Millet Bahçesi ve çevresinde dron ile çekilen kar görüntüleri mest etti.
İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde de bazı ilçelerde devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi'nde çekilen kar görüntüleri mest etti. - İSTANBUL