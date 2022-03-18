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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Trafik yoğunluğu da yüzde 53'lere ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla trafik yoğunluğu da yüz de 53'le ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, E 5, kar, Yerel, Haberler

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