İstanbul'da Kar Yağışı Araç Trafiğini Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da beyaza bürünen yollarda araçlar ilerlemekte güç çekti. Bazı araçlar kayarken, yolda kalan otomobilleri de vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Bir motosiklette devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy Osmangazi Caddesi ve Büyükçekmece'de araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar kayarken, bir motosiklette ilerleyemeyerek devrildi. Yolda kalan bazı araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Arnavutköy çevre yolu Sultangazi istikametinde beyaza bürünen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. - İSTANBUL