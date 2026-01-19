Haberler

Arnavutköy'de kar yağışıyla kayak pistine dönen sokak dronla görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Arnavutköy'deki çocuklar, poşetlerle kayarak sokağı kayak merkezine dönüştürdü. Aileleriyle birlikte karın keyfini çıkaran çocuklar, dron kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'de mahalle sakinleri ve çocuklar, poşetlerle kayarak sokağı kayak merkezine çevirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan onlarca çocuk, karın keyfini doyasıya yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Arnavutköy'ün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevinci yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının ardından yokuşta toplanan çocuklar ise, poşetleri kızak gibi kullanarak saatlerce kaydı. Sokakta oluşan görüntüler gülümsetirken, çocukların neşesi ve mahallelinin ilgisiyle renklenen anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.

"Poşetle kaymayı babamdan öğrendim"

Poşetlerle kayarak eğlenen çocuklardan 10 yaşındaki Umut Ensar Kılıçsoy, "Burada poşetlerle kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada kayabileceğimizi bir arkadaşım söyledi. Biz de buraya geldik. Gerçekten çok eğlenceli" dedi.

11 yaşındaki Yüsra Ecrin ise, "Burada kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldim. Bazen poşetle, bazen elimizde ne varsa onunla kayıyoruz. Poşetle kaymayı babamdan öğrendim, akşamları da ailemle gelip kayıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Haberler.com
