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İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Metro İstasyonları Kapatıldı

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Metro İstasyonları Kapatıldı
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu ve İstiklal Caddesi çevresinde izinsiz gösteriler nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında M2 ve F1 hatlarındaki belirli istasyonların hizmet dışı kalacağını duyurdu.

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve çevresinde yapılması beklenen izinsiz gösteriler nedeniyle bazı metro istasyonları saat 15.00 itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve çevresinde izinsiz toplanma çağrılarının ardından İstanbul Valiliği güvenlik önlemleri kapsamında bazı metro seferlerinin saat 15.00 itibarıyla geçici süreyle kapatılacağını duyurmuştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatılacağı kaydedilmişti. Açıklamaların ardından saatler 15.00'i gösterdiğinde belirlenen metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı kaldı. Taksim'de metronun kapısına gelen vatandaşlar, haberi öğrenince geri döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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