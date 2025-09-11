Haberler

İstanbul'da İnşaat Alanında Göçük: Bir İşçi Yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaat alanında meydana gelen göçükte bir işçi beline kadar toprak altında kaldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi, beline kadar toprak altında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri beline kadar toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
