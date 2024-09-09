Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başlamasıyla birlikte 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yaptı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda öğrenciler heyecanla okula gelirken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçtiler. Öğrenciler yaz tatillerinin keyifli geçtiğini ve okula dönmek için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

İstanbul'da 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da eğitim gören öğrenciler ders başı yaparak yeni döneme başladı.

İstanbul'da 2 milyon 951 bin 685 öğrenci 2024 - 2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde ders başı yaptı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da ilk ve ortaokul öğrencileri derse başladı. Aileleriyle okula gelen öğrenciler heyecanlı oldukları gözlendi.

Öğrenciler ders başı yaptı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Dördüncü sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Ahmet Anıl Baran, "Yaz tatilim güzel geçti. Anneannemin yanına Antalya'ya gittim. Arkadaşlarımla oynadım, doğum günümü kutladım" dedi.

"Ben okula gitmek istiyordum"

4. sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Emre Ulaş, "Tatilde yazlığımıza gittik, orada eğlenerek, tatilin tadını çıkardık. Ben okula gitmek istiyordum. Okula gitmek daha güzel. 3 ay orada kaldık" şeklinde konuştu.

"Derslerime bir an önce başlamak istiyorum"

Dördüncü sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Ayşe Eda Yücebulut, "En çok beden eğitimi dersini seviyorum. Hayvanları seviyorum. Daha çok babamın köpeklerine bakarak tatilimi geçirdim. Çünkü babamın 3 tane köpeği var. Okul için çok heyecanlıyım. Derslerime bir an önce başlamak istiyorum. Bugünün çok güzel geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Öğretim Yılı Zeytinburnu istanbul Yerel

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title