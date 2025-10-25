Haberler

İstanbul'da İlginç Kaza Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da İlginç Kaza Anları Güvenlik Kamerasında
Arnavutköy'de kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, refüje çıktıktan sonra tekrar yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kavşağa girerek caddeye bağlanmak isteyen bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı. Refüjden aracın geldiği yöne inen sürücünün, tekrar kavşağı dönerek yoluna devam etmesi dikkat çekti. İlginç kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü kavşağa girerek caddeye bağlanmak istedi. Bu esnada direksiyon kontrolünü kaybetmeden araç sürücüsü orta refüje çıktı. Ayağını gazdan çekmeyen sürücü, refüjden yeniden yola inerek geldiği caddeye doğru devam etti. Yaşanan ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin refüje çıktığı ardından yeniden caddeye döndüğü ve kaldırımda bulunan bir kişinin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
