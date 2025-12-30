Hava şartları düzeldiğinde karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başlaycak

İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahasında, acil durum çağrısı yapan Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında acil durum çağrısı yapan iki geminin son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas eden (çatışan) KALBAJAR isimli boş vaziyette bulunan tanker ile 2500 ton kimyasal madde taşıyan ALATEPE isimli kimyasal madde taşıyan tankere ilişkin incelemeler, olay mahallinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından başlatılmıştır. KALBAJAR isimli tanker, Kurtarma römorkörümüz eşliğinde güvenli bölgeye demirletilecektir. KALBAJAR tankerinde bulanan 14 mürettebatın ve ALATEPE isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi durumda olup olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır. Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL