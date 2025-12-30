Haberler

Hava şartları düzeldiğinde karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başlaycak

Hava şartları düzeldiğinde karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başlaycak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası'nda acil durum çağrısı yapan Azerbaycan ve Türk bandıralı tankerlerle ilgili açıklama yaptı. KALBAJAR isimli boş tanker güvenli bölgeye alınacak, ALATEPE tankeri için ise kurtarma çalışmaları başlatılacak.

İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahasında, acil durum çağrısı yapan Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında acil durum çağrısı yapan iki geminin son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas eden (çatışan) KALBAJAR isimli boş vaziyette bulunan tanker ile 2500 ton kimyasal madde taşıyan ALATEPE isimli kimyasal madde taşıyan tankere ilişkin incelemeler, olay mahallinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından başlatılmıştır. KALBAJAR isimli tanker, Kurtarma römorkörümüz eşliğinde güvenli bölgeye demirletilecektir. KALBAJAR tankerinde bulanan 14 mürettebatın ve ALATEPE isimli gemide bulunan 17 mürettebatın sağlık durumları iyi durumda olup olay sonrası herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır. Ağır hava şartlarının düzelmesine müteakip dalgıçların sualtı incelemesi sonrası karaya oturan ALATEPE gemisine kurtarma çalışmaları başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi